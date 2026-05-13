Tarihin en pahalı takımı

Galatasaray'ın transfer dönemindeki ilk hedefi aslında Victor Osimhen'di. Önceki sezon kiralık olarak forma giyen Nijeryalı yıldız için büyük bir operasyon başladı. Leroy Sane'nin gelişiyle eli güçlenen yönetim transferlere beklentiyi yükseltti ve Alman yıldız ile zaman da kazanış oldu. Osimhen için İtalya'nın Napoli kulübüyle uzun bir pazarlık süreci yürütüldü. 2 ay süren görüşmelerin sonucunda İstanbul'a gelen Victor Osimhen, 75 milyon euro'luk faturasıyla Türk futbol tarihinin en büyük transferi olarak dikkat çekerken; gelecek şampiyonluğun en büyük göstergelerinden biri oldu.

BANA UĞURCAN'I GETİRİN

Singo ile de savunmasını güçlendiren Galatasaray'ın en zorlandığı konu ise kaleci transferi oldu. Fernando Muslera'nın biten 14 yıllık döneminin ardından kalesi boş kalan sarı-kırmızılılar için transfer edilecek file bekçisi hayati bir öneme sahipti. Aslan, Ederson'la anlaşmaya çok yaklaşmıştı. Ancak Başkan Dursun Özbek'in aklında her zaman Uğurcan Çakır vardı. Önüne gelen oyuncuları ve rakamları tek tek geri çeviren Özbek, "Bana Uğurcan Çakır'ı getirin" emrini verdi. Fenerbahçe'nin yapamadığını başararak Trabzonspor ikna edildi. 27.5 milyon euro'ya Uğurcan Çakır transfer edildi.

135 MİLYON EURO HARCANDI

Osimhen, Uğurcan ve Singo'ya toplamda 135 milyon euro harcayan Galatasaray yedek kulübesini güçlendirmedi. Singo başta olmak üzere Osimhen, Jakobs, Lemina ve İlkay sakatlıklar yaşadı, Eren'e hak mahrumiyeti cezası çıkınca ilk 11'e yazılacak oyuncu kalmadı. Aslan ligin ilk yarısında kadro sıkıntısı yaşadı.