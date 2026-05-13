İnancın zaferi

Türk futbolunun lokomotifi olan ve ligi 4 sezondur domine eden Galatasaray, bir kez daha şampiyon olarak zirveye çıktı ve tarihinde ikinci kez bu başarıyı tekrarladı. 1996-2000 yılları arasında da üst üste şampiyonluklar yaşayan Aslan, tarihinde ikinci kez benzer bir başarı elde etti. Okan Buruk ile tarih yazan sarı-kırmızılıların hikayesi ise her zamanki gibi inişli-çıkışlı ve transfer dönemleri başta zaman zaman krizlere sebep oldu ancak hiçbir şekilde yıkılmadı. Uzun bir maraton içerisinde yoğun fikstür, sakatlıklar, cezalar ve yorgunluklarla boğuşan Cimbom, yine ve tekrardan bir başarı hikayesi yazdı.

SANE DENGELERİ BOZDU

2024-2025 sezonunda 25. şampiyonluğunu alan Galatasaray, daha o günden hedefini belirlemişti. O dönem şampiyonluğun hemen ardından sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk, "Hedef 26" diyerek aslında bu sezonu işaret etmişti. Bu doğrultuda 2025-2026 sezonunun hazırlıklarına erken başlayan Galatasaray, yaz transfer dönemini de hareketli geçirdi. Aslan, ilk büyük transferini Leroy Sane ile patlattı. Henüz transfer dönemi başlamadan Alman yıldızla el sıkışan sarı-kırmızılılar, 12 Haziran 2025'de bombayı patlattı ve rakiplerine gözdağı verdi.

DEVLER LİGİ KÖTÜ BAŞLADI, İYİ BİTTİ

Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde de başarıyla temsil eden ve son 16 turuna kalan Galatasaray için Avrupa macerası kötü başlamıştı. Sarı-kırmızılılar, sezonun ilk kaybını Avrupa'da yaşadı. UEFA Şampiyonlar Ligi'ne büyük umutlarla hazırlanan Galatasaray'ın Eintracht Frankfurt maçında yaşadığı 5-1'lik hezimet soğuk duş etkisi yarattı. Devler Ligi'nin hata kaldırmadığının farkına varan sarı-kırmızılı takım, Süper Lig temposunun Avrupa'ya yetmediğine kanaat getirdi. Ardından hatalarından ders çıkaran Galatasaray, Liverpool ve Juventus gibi devleri yerle bir edip son 16 turuna kadar yükseldi.

YORGUNLUK VE DÜŞÜŞ

Galatasaray, sezon içerisinde en büyük problemi ise yoğun fikstür konusunda yaşadı. Şampiyonlar Ligi'nin üst düzey temposu hem fiziksel hem de mental olarak sarı-kırmızılıları yorarken, ligde de puan kayıpları artmaya başladı. Beşiktaş ve Trabzonspor derbilerinden beraberlikle ayrılan Aslan, Süper Lig'de ilk yenilgisini ise Ajax zaferinden 4 gün sonra çıktığı Kocaelispor deplasmanında yaşadı. Rakibine kötü bir futbolla ve 1-0'lık skorla teslim olan Galatasaray için art arda gelecek puan kayıplarının habercisi gibiydi.

BURUK İSTİFA SESLERİ!

Başarıya endeksli bir camia olan Galatasaray'da hem Avrupa'da hem de Süper Lig'de alınan kötü sonuçlar son 3 sezonun şampiyonu Okan Buruk'u bile hedef tahtasına yerleştirdi. Kocaelispor'dan sonra Avrupa'da US Gilloise'ye yenilen Aslan, deplasmanda da Fenerbahçe ile berabere kaldı. Monaco deplasmanında da yenilgiyle dönülmesi camia içerisinde tartışmaları alevlendirdi. Bazı taraftarlar Okan Buruk'u sorgulamaya başladı ancak sezon sonunda gülen yine Galatasaray oldu.

12

Okan Buruk hem futbolculuk hem de teknik direktörlük dönemlerinde toplamda 12 kez Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Bunların 11'ini Galatasaray'da yaşadı.

MUSLERA'YI UNUTTURDU

14 yıl başarıyla Galatasaray kalesini koruyan Fernando Muslera'nın gözü arkada kalmadı! Uğurcan Çakır gelir gelmez sergilediği performansla Uruguaylı efsanenin boşluğunu doldurdu. Evinin alt katını spor salonuna çeviren ve her gün antrenman yapan Uğurcan özellikle Şampiyonlar Ligi'nde kalitesini gösterdi. Süper Lig'de de farkını sergiledi.

SALAH HAYRAN KALDI

Şampiyonlar Ligi'nde 3 kez Liverpool ile eşleşen Galatasaray, RAMS Park'ta iki harika galibiyet aldı. Sarı-kırmızılılar 50 bini aşkın taraftar öyle ateşli bir atmosfer oluşturdu ki Mohamed Salah, uzun yıllar Premier Lig'de rakip olduğu İlkay'a "Her maçınız böyle mi oluyor?" derken hayranlığını gizlemedi.

ÖZBEK TARİHE GEÇTİ

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek dört yıl üst üste şampiyon olan takımın başkanı olarak tarihteki yerini aldı. Daha önce bunu Faruk Süren başarmıştı. Özbek, mayıstaki tek adaylı seçim sonrasında iki yıl daha göreve devam edecek. Bunu tamamlarsa, Ali Sami Yen'den sonra en uzun süre görev yapmış başkan olarak tarihe geçecek. Icardi de 77 gole ulaşarak Galatasaray tarihindeki en skorer yabancı oldu.

ŞAMPİYONLUK SÖZÜ

Konyaspor'a karşı deplasmanda alınan 2-0'lık yenilgi sonrası G.Saraylı taraftarlar takıma destek olurken, teknik direktör Okan Buruk, havalimanında bir söz verdi. Buruk, "Size söz veriyorum bu takım şampiyon olacak hep birlikte bunu başaracağız" ifadelerini kullanmıştı. Taraftarlar da Konya yenilgisine rağmen takımı tezahüratlarla uğurladı.