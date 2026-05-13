Barış krizi çözüldü

Galatasaray, aldığı oyuncuların yanı sıra kadrosunda tuttuğu isimlerle de başarısını devam ettirdi. Yaz transfer döneminin en büyük olaylarından biri de Barış Alper Yılmaz konusunda yaşandı. Suudi Arabistan temsilcisi NEOM, milli futbolcuyu transfer etmek için Galatasaray'ın kapısını çalarken; bonuslarla birlikte 40 milyon euro'yu bulan bir teklif yaptı. Barış Alper'i yıllık 10 milyon euro'luk teklifle ikna eden Arabistan temsilcisi, Başkan Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk'a takıldı.

KALDIĞI YERDEN DEVAM ETTİ

Sezonun ilk iki maçında 3 gol ve 2 asist yapmayı başaran Barış Alper, sözleşme krizi nedeniyle Kayseri ve Çaykur Rize maçlarında kadroya alınmazken, süreç yönetim ve teknik heyet tarafından titizlikle yürütüldü. Barış Alper'e sezon hedefleri anlatılırken, kalması yönünde toplantılar yapıldı. Sözleşmesinde de iyileştirme yapan Aslan, yıldızını kadroda tutmayı başardı. Yaşananlara sünger çekildi. Buruk, 2 maç sonra Barış'ı Eyüp maçında sahaya sürdü güzel bir asist yapan milli futbolcu kaldığı yerden devam etti.