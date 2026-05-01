Özbek'in listesi hazır

Galatasaray'da yaklaşan 'Olağan Seçim Toplantısı' öncesinde Başkan Dursun Özbek listesinde bazı isimleri yeniledi. Yönetim kurulu ve Sportif A.Ş'de bulunan bazı isimlerle yola devam edecek olan Başkan Özbek, listeye bazı takviyelerde bulundu. Gelen ilk haberlere göre iki ismin gelecek iki sezonda da yönetim kurulu listesinde yer alması bekleniyor. Bu isimler son yıllarda yapılan transferlerle ilgilenen Abdullah Kavukcu ve Genel Sekreter Eray Yazgan olacak. İki ismin de listeye alınması bekleniyor. Başkan Özbek camianın önde gelen isimleri ile yaptığı görüşmeler sonrasında listesini kesin olarak netleştirdi. Dün akşam saatlerinde yönetim kurulu listesini Divan Kurulu'na sunan Dursun Özbek'in seçimde şu ana kadar açıklanan bir rakibi bulunmuyor. Camiada birlik ve beraberliğin ön plana çıkması için seçime tek aday olarak girmesi bekleniyor. Özellikle son yıllarda gelen şampiyonluklar ve hayata geçirilen projeler, büyük beğeni topladı. Seçim 23 Mayıs'ta yapılacak.