Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Arda Turan'ın yıldızına kanca! 30 milyon Euro...

Üst üste dördüncü şampiyonluğuna bir adım kala Galatasaray, transfer çalışmalarına da hız verdi. Sarı-kırmızılı ekip, bu kapsamda Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk'in genç yıldız oyuncusunu gündemine aldı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Şampiyonluğun sadece bir adım uzağında bulunan G.Saray, bir yandan seçim hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da yeni sezon transferleri için çalışmalarını sürdürüyor.

Sarı-kırmızılılar mevcut kadrosunu korumayı planlarken, takıma önemli takviyeler yapmaya hazırlanıyor.

Noa Lang'ın satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmeyen sarı-kırmızılılar, kanatlara önemli bir takviye yapmaya hazırlanıyor.

Listedeki ismin Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk forması giyen 20 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusu Alisson olduğu öğrenildi.

30 MİLYON EURO


Fichajes'te yer alan habere göre İngiliz ekibi Sunderland ve G.Saray, genç oyuncu için yaz ayında teklif yapmaya hazırlanıyor.

Geçen sezon Atletico Mineiro'dan 14 milyon Euro karşılığında transfer edilen Alisson için iki takımın da 30 milyon Euro'yu gözden çıkardığı aktarıldı.

Ukrayna ekibinin bu bonservisi yeterli görmeyebileceği aktarılırken, G.Saray'ın en büyük kozlarından birisi eski yıldızı Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i çalıştırıyor olması.

Alisson bu sezon toplam 24 maça çıktı.

Yıldız isim 7 gol ve 10 asistle dikkatleri üzerine çekti.

