Galatasaray'dan Arda Turan'ın yıldızına kanca! 30 milyon Euro...
Üst üste dördüncü şampiyonluğuna bir adım kala Galatasaray, transfer çalışmalarına da hız verdi. Sarı-kırmızılı ekip, bu kapsamda Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk'in genç yıldız oyuncusunu gündemine aldı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2026 06:50
Listedeki ismin Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk forması giyen 20 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusu Alisson olduğu öğrenildi.
30 MİLYON EURO
Fichajes'te yer alan habere göre İngiliz ekibi Sunderland ve G.Saray, genç oyuncu için yaz ayında teklif yapmaya hazırlanıyor.
Geçen sezon Atletico Mineiro'dan 14 milyon Euro karşılığında transfer edilen Alisson için iki takımın da 30 milyon Euro'yu gözden çıkardığı aktarıldı.
Ukrayna ekibinin bu bonservisi yeterli görmeyebileceği aktarılırken, G.Saray'ın en büyük kozlarından birisi eski yıldızı Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i çalıştırıyor olması.
Alisson bu sezon toplam 24 maça çıktı.
Yıldız isim 7 gol ve 10 asistle dikkatleri üzerine çekti.
