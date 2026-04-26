Galatasaray Yıllık Olağan Bütçe Toplantısı, dün Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Burada açıklamalarda bulunan başkan Dursun Özbek, derbinin hakemi Yasin Kol'u eleştirdi. 26. şampiyonluğa ulaşmak istediklerini belirten Özbek, şöyle devam etti: "Her gün nelerle mücadele ettiğimizi anlamınızı istiyorum. Maçımıza yapılan hakem atamasına bakar mısınız? FIFA kokartı olmayan, sezon içinde gösterdiği performansı, saha içindeki duruşu tartışmalı bir hakemi bu maça atayarak bizim sinir uçlarımızla oynuyorlar.

Dünya üzerindeki sayılı derbilerinden birine Türkiye'deki tüm kulüplerin tartıştığı bir hakemi atayarak neyi amaçladıklarını anlamak mümkün değil. Bu hakem, bu derbiye göre bir hakem değil. Diğer FIFA kokartlı hakemler dururken, bu hakemin atmasını Türkiye sorguluyor, biz de sorguluyoruz. Son 3 senedeki şampiyonluk dönemini hatırlarsanız bunun gibi birçok olayla karşılaştık, hepsinin de üstesinden geldik. Galatasaray özellikle futbolda özellikle bir seviyeye çıktı ki birçok mihrak, Galatasaray'ın bu yükselişinden rahatsız."

BAŞARILARI KISKANIYORLAR

Biz bu tip davranış biçimlerinin, bu tip Galatasaray'a saldırılarının hepsinin üstesinden geldik. Kazandığımız başarılar kıskanılmaktadır. Bu kıskançlık, kulübümüzü de hedef haline getirmektedir. Ne yaparsak yapalım bu durum artarak devam edecektir. Önümüzdeki sene, bu seneden daha zor bir sene olacaktır.