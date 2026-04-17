Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Sonunu getiriyor

Sarı-kırmızılılar son 3 sezonda Süper Lig’de son 5 haftalarda iki kez tulum çıkardı. Okan Buruk’un öğrencileri sadece 2023-24’te 5’te 4 yaptı ve hepsinde mutlu sona ulaştı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2026 06:50
Galatasaray'da üst üste yaşanan puan kayıpları herkesi harekete geçirdi. Yönetim Kemerburgaz'a adeta kamp kurarken, teknik direktör Okan Buruk da oyuncularının tüm konsantrasyonunu sahaya vermeye çalışıyor.

52 yaşındaki çalıştırıcı bunu son yıllarda büyük bir başarıyla gerçekleştiriyor. G.Saray'ın başındaki dördüncü sezonunu geçiren Okan Buruk, geride kalan 4 sezonda lider girdiği son 5 haftalarda istediği sonuçları alarak şampiyonluğu kimselere bırakmadı. Sarı-kırmızılılar 2022-23'te 5 puanlık farkı 8'e çıkartarak mutlu sona ulaştı.

2023-24'te son düzlüğü 5 puan farklı giren sarı-kırmızılılar bitime 2 hafta kala farkı 6'ya çıkardı. Ezeli rakibi F.Bahçe'ye yenilen Buruk'un öğrencileri, son hafta Konya'yı yenip 3 puan farkla şampiyon oldu. G.Saray geçen sezon ise son 5 haftaya 5 puan farkla girerken, yine tüm maçlarını kazandı ve 9 puanlık farkla F.Bahçe'nin önünde sezonu tamamladı. 3 yılda son 5 haftalarda çıktığı toplam 15 maçta 14 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. 2 puan farkla zirvede bulunan G.Saray 4 maçını kazanıp, F.Bahçe ile berabere bile kalsa şampiyon olacak.

LİSTE DEĞİŞİYOR

Bir yandan takımın şampiyonluğu için uğraşan Başkan Dursun Özbek, bir yandan da seçim için liste çalışması yapıyor. Ekibinde yer alan bazı isimleri gelen eleştirileri dikkate alarak değiştirmeye hazırlanan Özbek, camianın önemli isimleriyle görüştü.

