Ziraat Türkiye Kupası
Tenerife - Galatasaray MCT Technic maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Tenerife - Galatasaray MCT Technic maçı saat kaçta, hangi kanalda?

FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final serisinde kritik mücadelede La Laguna Tenerife ile Galatasaray MCT Technic karşı karşıya geliyor. Seride durumun 1-1 olması nedeniyle üçüncü ve son maç büyük önem taşıyor. “Tenerife - Galatasaray MCT Technic maçı saat kaçta, hangi kanalda?” soruları basketbolseverlerin gündeminde yer alıyor.

Giriş Tarihi: 15 Nisan 2026 13:21 Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2026 13:26
Tenerife - Galatasaray MCT Technic maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray MCT Technic için "Tamam mı, devam mı?" gecesi! FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final serisinin üçüncü ve son maçında temsilcimiz, İspanya'nın güçlü ekibi La Laguna Tenerife'ye konuk oluyor. Seride durumu 1-1'e getiren sarı-kırmızılılar, deplasmanda kazanması halinde yarı finale yükselen taraf olacak. Peki, Tenerife - Galatasaray MCT Technic basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte dev mücadelenin canlı yayın bilgileri...

TENERIFE - GALATASARAY BASKETBOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Yarı final biletinin sahibini bulacağı serinin son maçı yarın İspanya'da oynanacak. Mücadele 16 Nisan 2026 Perşembe günü (bu akşam) oynanacak. Kritik maç saat 22:00'de (TSİ) başlayacak.

GALATASARAY MCT TECHNIC MAÇI HANGİ KANALDA?

Basketbolseverlerin merakla beklediği basket maçı Tivibu Spor 1 kanalnda canlı yayınlanacak.

GALATASARAY BASKETBOL MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Mücadele Tivibu Spor platformunda yer aldığı için şifreli olarak yayınlanmaktadır.

