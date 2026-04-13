Galatasaray'dan tribündeki büfelerle ilgili açıklama geldi!

Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de Kocaelispor ile oynanan maçta deplasman taraftarlarının bulunduğu tribünde büfelerin hizmet vermediğine yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2026 21:00
Sarı-kırmızılılardan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Galatasaray - Kocaelispor maçında deplasman tribünündeki büfelerin kapatıldığı ve hizmet vermediğine dair ortaya atılan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Saat 17.00 itibarıyla 2 büfe açılmış olup, sonrasında daha maç başlamadan Kocaeli taraftarının fiziksel saldırısı gerçekleşmiş ve büfelerde ciddi anlamda maddi hasar meydana gelmiştir. Kepenkler kırılmış, ızgara ve tost makineleri kullanılamaz hale gelmiştir. Bunun üzerine polis olaya müdahale etmiş, büfeler geçici olarak kapatılmıştır. Gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra, bir büfe hizmet vermeye devam etmiş, diğer büfe kullanılamayacak hale geldiği için maalesef kapalı kalmıştır. Ayrıca, tribündeki koltuklar, tuvaletlerdeki lavabo ve kabin kapılarına da ciddi şekilde hasar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe'den şampiyonluk transferi!
Kerem Aktürkoğlu: Beşiktaş maçındaki penaltı...
DİĞER
Gülsim Ali’den çok konuşulacak oyuncu itirafı! "Karaktere çok inanma dedim..."
CHP'deki olay görüntünün arka planı: Kılıçdaroğlu Gürsel Tekin'le beraber alana geldi | Özgür Özel Özkan Yalım'ın aldığı VIP ile geziyor
Canlı yayında açıkladı! İşte Asensio'nun son durumu...
G.Saray'ı transferde üzen gelişme!
G.Saray'dan 'büfe' açıklaması! G.Saray'dan 'büfe' açıklaması! 21:00
Derbide kazanan F.Bahçe Beko! Derbide kazanan F.Bahçe Beko! 20:52
G.Saray'ı transferde üzen gelişme! G.Saray'ı transferde üzen gelişme! 20:09
Lider Erzurumspor FK evinde kazandı! Lider Erzurumspor FK evinde kazandı! 19:23
İsmet Taşdemir: "Çok üzgünüz" İsmet Taşdemir: "Çok üzgünüz" 19:06
BKT EuroCup'ta yılın koçu Dusan Alimpijevic! BKT EuroCup'ta yılın koçu Dusan Alimpijevic! 18:44
Daha Eski
İstanbulspor deplasmanda kazandı! İstanbulspor deplasmanda kazandı! 18:29
Canlı yayında açıkladı! İşte Asensio'nun son durumu... Canlı yayında açıkladı! İşte Asensio'nun son durumu... 18:23
Eyüpspor-Samsunspor |CANLI Eyüpspor-Samsunspor |CANLI 17:52
F.Bahçe: Ederson'a yabancı madde atan şahıs... F.Bahçe: Ederson'a yabancı madde atan şahıs... 17:11
Dünya Erkekler Buz Hokeyi Şampiyonası! Dünya Erkekler Buz Hokeyi Şampiyonası! 16:54
İşte millilerin maçlarını oynayacağı statlar! İşte millilerin maçlarını oynayacağı statlar! 16:52