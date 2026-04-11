Lucescu’ya son görev

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk ve başkan yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, Lucescu'nun Bükreş'teki cenaze töreninde yer aldı. Aynı zamanda Lucescu'nun Galatasaray'da beraber çalıştığı öğrencileri Bülent Korkmaz ile Hakan Ünsal da törende hazır bulundu.

HAGI'DEN ANLAMLI MESAJ

Galatasaray'ın ve Romanya'nın efsane isimlerinden Gheorghe Hagi, vefat eden eski hocası Mircea Lucescu'nun cenaze törenine katıldı. Lucescu ile Galatasaray ve Brescia'da çalıştığını anımsatan Hagi, "Bugün büyük bir isimsem Lucescu'nun çok büyük bir payı var. Dünya Kupası'na katılmak istiyorduk, mümkün olmadı. Ama gönlümüz Türkiye ile beraber" dedi.