Ziraat Türkiye Kupası
Ahmet Çakar Göztepe - Galatasaray maçını yorumladı

Ahmet Çakar Göztepe - Galatasaray maçını yorumladı

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig 27. hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Göztepe'yi 3-1 mağlup ederek şampiyonluk yolunda kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Usta yazar Ahmet Çakar, zorlu karşılaşmayı dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2026 Perşembe 08:53
Ahmet Çakar Göztepe - Galatasaray maçını yorumladı

Trendyol Süper Lig 27. hafta maçında Göztepe ile Galatasaray, Gürsel Aksel Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Ahmet Çakar Göztepe - Galatasaray maçını yorumladı

Cimbom, sahadan 3-1 galip ayrılarak şampiyonluk yolunda kritik bir virajı kayıpsız dönmeyi başardı.

Ahmet Çakar Göztepe - Galatasaray maçını yorumladı

Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Barış Alper Yılmaz, İlkay Gündoğan ve Mario Lemina kaydetti. Göztepe'nin tek golüyse Juan'dan geldi.

Ahmet Çakar Göztepe - Galatasaray maçını yorumladı

Galatasaray bu sonuçla puanını 67'ye yükselterek en yakın takipçileri Fenerbahçe ve Trabzonspor ile arasındaki puan farkını 4'e çıkardı. Bu sezonk, 6. yenilgisini alan Göztepe ise 46 puanda kaldı.

Ahmet Çakar Göztepe - Galatasaray maçını yorumladı

Usta yazar Ahmet Çakar, Göztepe-Galatasaray maçını Sabah Gazetesi'ndeki köşesinde değerlendirdi. İşte o yazı...

Ahmet Çakar Göztepe - Galatasaray maçını yorumladı

AHMET ÇAKAR - MUCİZE GEREK

Galatasaray dün gece işi büyük oranda bitirdi… Göztepe kağıt üzerinde korkulan bir deplasmandı ama ilk yarıya baktığımızda korku, tempo ve rekabet adına dağ fare doğurdu. İlk devre Galatasaray çok iyi oynadı. İki gol buldu, birkaç pozisyondan da yararlanamadı. İlk gol Barış'ın mükemmel kafasından geldi. Tam bir golcü kafası… Ardından da İlkay, ortalayayım derken top Göztepeli oyuncuya çarpıp yükselip kendi kalesine gol oldu.

Ahmet Çakar Göztepe - Galatasaray maçını yorumladı

İlk 45 dakikada Galatasaray güle oynaya 3 puanı aldı diyorduk ki ikinci yarıda her şey değişiverdi. Göztepe golü buldu ve ardından da dalga dalga gelmeye başladı. 2-1'den sonra kaçırdıkları bir pozisyon var ki inanılır gibi değil. Göztepeli forvet arka direkte tamamlasa sonuç çok farklı olurdu. İmdada Lemina'nın golü yetişti. Belki de her şeyi bitiren de o kafa golü oldu. Kornerden gelen topa, Lemina bomboş vurdu ve işi bitirdi.

Ahmet Çakar Göztepe - Galatasaray maçını yorumladı

Galatasaray'ın rotasyonlu kadrosu daha rahat oynuyor. Türkiye Kupası hariç haftada bir maç oynayacaklar. Puan farkı 4 ve çok az karşılaşma kaldı. Kağıt üzerinde hakem için zor maçtı ama pek öyle olmadı. Bir-iki faul ve kart hatasına rağmen Alper Akarsu için kötü bir yönetim sergiledi diyemem. Bilakis sakin ve objektifti.

Ahmet Çakar Göztepe - Galatasaray maçını yorumladı

Galatasaray'ın bundan sonraki deplasmanlarına baktığımızda belki Samsun maçı zor görünebilir ama en zor karşılaşmaları, içeride oynayacakları Fenerbahçe derbisi olacak. Zaten o maçlara Osimhen yetişmiş olur ve artık Galatasaray'ın bundan sonra şampiyonluğu kaybetmesi mucizelere bağlı.

Çalhanoğlu kararını verdi! G.Saray derken...
Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Maç sonrası flaş G.Saray yorumu! "Şampiyonluğa..." Maç sonrası flaş G.Saray yorumu! "Şampiyonluğa..." 08:44
Dursun Özbek: "Galatasaray için kupa mevsimi başladı" Dursun Özbek: "Galatasaray için kupa mevsimi başladı" 00:56
Çalhanoğlu kararını verdi! G.Saray derken... Çalhanoğlu kararını verdi! G.Saray derken... 00:46
İzmir'de kazanan Galatasaray! İzmir'de kazanan Galatasaray! 00:45
Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması! Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması! 00:45
Metin Öztürk: Üst üste 4. kez şampiyon olacağız! Metin Öztürk: Üst üste 4. kez şampiyon olacağız! 00:45
Daha Eski
Okan Buruk: Taraftarımız unutmasın! Okan Buruk: Taraftarımız unutmasın! 00:45
CEV Kupası'nda şampiyon G.Saray! CEV Kupası'nda şampiyon G.Saray! 00:45
G.Saray farkın kapanmasına izin vermedi! G.Saray farkın kapanmasına izin vermedi! 00:45
Anadolu Efes galibiyeti hatırladı! Anadolu Efes galibiyeti hatırladı! 00:45
"Icardi'nin G.Saray'daki tek sorunu..." "Icardi'nin G.Saray'daki tek sorunu..." 00:45
Derbilerin PFDK sevkleri açıklandı! Derbilerin PFDK sevkleri açıklandı! 00:45