Ahmet Çakar Göztepe - Galatasaray maçını yorumladı

İlk 45 dakikada Galatasaray güle oynaya 3 puanı aldı diyorduk ki ikinci yarıda her şey değişiverdi. Göztepe golü buldu ve ardından da dalga dalga gelmeye başladı. 2-1'den sonra kaçırdıkları bir pozisyon var ki inanılır gibi değil. Göztepeli forvet arka direkte tamamlasa sonuç çok farklı olurdu. İmdada Lemina'nın golü yetişti. Belki de her şeyi bitiren de o kafa golü oldu. Kornerden gelen topa, Lemina bomboş vurdu ve işi bitirdi.