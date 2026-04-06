Galatasaray'da göze çarpan deplasman istatistiği! 9 maçta...

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, bu sezon kağıt üzerinde zorluk düzeyi yüksek deplasman maçlarında aldığı kötü sonuçlarla dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılar, sezon boyunca kritik deplasmanlardan sadece 2 galibiyet çıkartabildi.

Sarı-Kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde Eintracht Frankfurt'a Almanya'da 5-1 yenildi. Fransa'da Monaco'ya1-0 kaybeden Aslan, İngiliz devi Manchester City'ye 2-0, İtalya'nın güçlü temsilcilerinden Juventus'a 3-2 ve son olarak da Liverpool'a 4-0'lık skorla kaybetti. Sadece Ajax'ı yenebildi.

Avrupa'daki kritik deplasman maçlarında kötü sonuçlar alan Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı büyük maçlarda da deplasmanda sadece 1 kez gülebildi. Kadıköy'de Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Cimbom, bir başka ezeli rakibi Beşiktaş'ı ise deplasmanda 1-0'lık skorla devirmeyi başardı. Galatasaray, sezonun belki de kırılma maçında deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu.