Cimbom’da ödemeler yapıldı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2026 Cumartesi 06:51
Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u eleyip 11.8 milyon euro kazanan Aslan'a UEFA'dan gelen ödemeyi takıma verdi. Juventus maçına 2 milyon euro, Beşiktaş zaferine 1 milyon euro, Başakşehir galibiyetine 1 milyon euro prim sözü veren yönetim 4.5 milyon euro sundu. Liverpool maçı öncesinde de 7.5 milyon euro veren yönetim alacakları sıfırlayacak.