Buruk'a 3 teklif

Giriş Tarihi: 27 Mart 2026 Cuma 06:50
G.Saray'ın başına geçtiği ilk günden itibaren başarılarda aslan payını üstlenen teknik direktör Okan Buruk, Türkiye'de kırılmadık rekor bırakmadı. Bu sezon da sarı-kırmızılı takımla Şampiyonlar Ligi'nde son 16 heyecanı yaşayan 52 yaşındaki çalıştırıcı, başarıları ile çok sayıda takımın ilgisini çekmeye başladı. Her fırsatta sadece G.Saray'a odaklandığını ve burada çok mutlu olduğunu ifade eden Okan Buruk ile 3 takımın yakından ilgilendiği iddia edildi. İtalya'da yayın yapan Tuttomercato'nun haberine göre İtalyan ekibi Lazio, Suudi temsilcisi Al-İttihad ve İngiltere'de zor günler geçiren ancak inanılmaz bir bütçeye sahip olan Tottenham, başarılı çalıştırıcıyı takip ediyor. Bu takımlar arasında en güçlü aday ise İgor Tudor ile yollarını ayırmaya hazırlanan Tottenham. Geçen sezon RAMS Park'ta Tottenham'ı harika bir oyun ve 3-2'lik skorla geçen Buruk, İngiliz ekibi tarafından yakından izleniyor.