Hedef çifte kupa

Avrupa'da sergilediği performansla ülkemizi gururlandıran ve son 16 turuna kadar yükselen G.Saray, Liverpool yenilgisi sonrasında Şampiyonlar Ligi defterini kapattı. Hem ülke puanına büyük bir katkı sağlayan sarı-kırmızılılar hem de kasasını doldurmayı başardı. Şampiyonlar Ligi'nde normal sezonu 20. sırada bitiren G.Saray, play-off aşamasında Juventus'un konuğu olmuştu. İlk maçı 5-2 kazanıp rövanşta uzatmalara giden karşılaşmayı 3-2 kaybeden Cimbom, son 16'ya kalmıştı.

KASASINI DOLDURDU

Liverpool'u bu sezon iki kez evinde yenmesine karşın deplasmanda 4-0'lık skorla yenilerek Avrupa macerasını kapatan Aslan, tamamen Türkiye'ye konsantre oldu. Geçen sezon olduğu gibi Süper Lig'i kazanarak üst üste 4. kez mutlu sona ulaşmak isteyen Okan Buruk'un öğrencileri, Ziraat Türkiye Kupası'nı da müzesine götürmeye çalışacak. Aslan geçen yılki başarısını yinelemek istiyor. Devler Ligi'nde 53.5 milyon euro'yu kasasına koyan G.Saray, gelecek sezon öncesinde elini güçlendirdi.