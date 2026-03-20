Galatasaray'dan flaş karar! Wilfried Singo...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2026 Cuma 06:50Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2026 Cuma 14:02
Davinson Sanchez'in kart cezası nedeniyle Liverpool deplasmanında stopere geçen Wilfried Singo, Süper Lig'deki Trabzonspor maçıyla birlikte yeniden sağ beke geçecek. Savunmada pozisyon hatası yapan ancak sağ bekte oynadığında kanadı komple etkili kullanan Fildişili oyuncu, Davinson Sanchez'in dönüşüyle esas bölgesine geçecek.