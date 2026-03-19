Lemina: Kariyerimin zirvesi

L'Equipe gazetesine röportaj veren Mario Lemina önemli açıklamalar yaptı. Lemina, "Psikolojik olarak kariyerimin zirvesindeyim. Galatasaray'a tatile gelmiş gibi ya da kariyerinin sonuna gelmiş biri gibi gelemezsin. Taraftarlar bize çok şey veriyor, kendini tamamen vermen gerekiyor. Avrupa'daki en iyi atmosfer Galatasaray'da. Burada kulak zarların yanıyormuş gibi çıkıyorsun" dedi. Gabonlu yıldız, "Bir gün oğlum, Osimhen'e gidip maçın adamı ödülünden istemişti. Osi de 'Merak etme, baban da kazanacak' demişti. Ve öyle oldu" diye konuştu.