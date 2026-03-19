Cimbom'a Osimhen müjdesi

Galatasaray'ın dünyaca ünlü forveti Victor Osimhen konusunda önemli bir gelişme yaşandı. Nijerya Milli Takımı'nın 27-31 Mart tarihleri arasında Antalya'da yapacağı İran ve Ürdün maçlarının kadrosu açıklandı. Osimhen, Nijerya Milli Takımı'nın kadrosunda yer almadı. Galatasaray ile yoğun bir fikstürden geçen 26 yaşındaki forvet böylece dinlenme fırsatı bulacak. Aynı zamanda sarı-kırmızılı takım da Osimhen'in sakatlanma riskinden kurtulmuş olacak. Osimhen'in direkt olarak İstanbul'da kalacağı ve Galatasaray'ın maçlarına odaklanacağı belirtildi. Sarı-kırmızılılar, milli aradan sonra Süper Lig'de 28. haftada Trabzonspor ile deplasmanda kritik bir derbi müsabakasına çıkacak.