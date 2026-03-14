Zirve şifresi: 60 puan

Süper Lig'de son 3 sezonun şampiyonu olan Galatasaray, bu sezon da bitime 9 hafta kala lider konumda bulunuyor. 25. hafta sonunda 61 puana ulaşan Cimbom önemli bir avantajı elinde tutuyor. Sarı-kırmızılılar daha önce lig tarihinde 25. haftalarda 60 ve üstü puan topladığı 3 sezonda şampiyonluğu elde etmişti. Galatasaray daha önce şampiyonluklar yaşadığı 1999-2000, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarında 25. haftaya 60 puanın üstüne çıkmayı başararak girmiş ve sezon sonuna kadar zirveyi rakiplerine bırakmamıştı.