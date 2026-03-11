‘Okan Buruk bir efsane’

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Ismael Garcia Gomez, İspanyol basınına verdiği röportajda Teknik Direktör Okan Buruk'tan övgü dolu sözlerle bahsederek, onu Türk futbolu için gerçek bir "efsane" olarak nitelendirdi.
11 Mart 2026 Çarşamba 06:50
