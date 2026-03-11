Marchetti’ten Aslan’a övgü

UEFA Genel Sekreter Yardımcısı ve Futbol Direktörü Giorgio Marchetti, "Çok heyecan verici bir maç. Galatasaray herkesi yenebileceğini gösterdi. Bu yüzden ne olacağını bilmiyorum, her şey olabilir. Bu sezon G.Saray iyi bir performans gösterdi. Liverpool'u zaten grupta yendiler, Juventus'u elediler. Turnuvada ilerleyebileceklerini gösterdiler. Bu durum bu turnuvanın güzelliği" dedi.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2026 Çarşamba 06:50
UEFA Genel Sekreter Yardımcısı ve Futbol Direktörü Giorgio Marchetti, "Çok heyecan verici bir maç. Galatasaray herkesi yenebileceğini gösterdi. Bu yüzden ne olacağını bilmiyorum, her şey olabilir. Bu sezon G.Saray iyi bir performans gösterdi. Liverpool'u zaten grupta yendiler, Juventus'u elediler. Turnuvada ilerleyebileceklerini gösterdiler. Bu durum bu turnuvanın güzelliği" dedi.