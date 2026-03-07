Rakamlar Aslan'dan yana

Süper Lig'de şampiyonluğu yakından ilgilendiren bu dev derbide Galatasaray, birçok istatistikte rakibi Beşiktaş'ın önünde... Sarı-kırmızılılar, %62.4 gibi dominant bir topa sahip olma oranı ve %88 pas isabetiyle ligin bu alandaki lideri konumunda. Beşiktaş ise %54 topa sahip olma oranıyla daha dengeli bir oyun tercih ediyor. Galatasaray maç başına 458 pas yaparken, bu sayı Beşiktaş'ta 350. Cimbom, maç başına da rakibinden daha fazla şut çekiyor. Galatasaray, şu ana kadar ligde 53.2'lik gol beklentisi yakaladı ve 55 gol attı. Yani Cimbom beklenenden daha fazla gol atıyor. Beşiktaş ise 49.66'lık xG ortalaması tutturdu ancak 45 gol atabildi. Beşiktaş beklenenden daha az gol buluyor. İki takım arasında ciddi bir fark var Galatasaray lehine. Galatasaray, bu sezon 9 karşılaşmada kalesini gole kapattı. Beşiktaş ise 7... Aslan'ın maç başına kalesinde gördüğü gol 0.9 iken, siyah- beyazlılarda bu oran 1.2...