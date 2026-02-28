CANLI SKOR ANA SAYFA
3 kulvarda hedeflerine ilerleyen Galatasaray'ı mart ayında yoğun bir fikstür bekliyor. Sarı-kırmızılılar; Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası'nda birbirinden önemli maçlara çıkacak.

Yoğun fikstür bekliyor

3 kulvarda hedeflerine ilerleyen Galatasaray'ı mart ayında yoğun bir fikstür bekliyor. Sarı-kırmızılılar; Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası'nda birbirinden önemli maçlara çıkacak.

Bu akşam Alanyaspor maçıyla şubat ayında son maçına çıkacak Aslan, daha sonra 3 Mart'ta kupada Alanyaspor'a konuk olacak. Ligde 7 Mart Cumartesi Beşiktaş derbisine deplasmanda çıkacak Cimbom, hemen dönüşünde 10-11 Mart'ta Devler Ligi'nde Liverpool'u ağırlayacak.

Daha sonra 1 hafta içinde ligde iç sahada Başakşehir ve Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Liverpool rövanşı gelecek.

