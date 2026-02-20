CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Sara milli takıma

Sara milli takıma

Son haftalarda yükselen performansı ile dikkat çeken Gabriel Sara, Brezilya Milli Takımı'nın da dikkatini çekmeyi başardı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2026 Cuma 06:50
Sara milli takıma

Son haftalarda yükselen performansı ile dikkat çeken Gabriel Sara, Brezilya Milli Takımı'nın da dikkatini çekmeyi başardı. Sosyal medyada çok sayıda Brezilyalı taraftar, Sara'yı Milli Takım'da görmek istediği şeklinde paylaşımlar yaparken, teknik direktör Ancelotti'nin de G.Saray'ın yıldızını takibe aldığı iddia edildi.

Tedesco: Mağlubiyeti hak ettik
G.Saray'ın yıldızına Ancelotti kancası!
DİĞER
Gasperini Beşiktaş’a gelmesine engel oldu! Roma’dan transfere izin çıkmadı...
Türkiye’nin sosyal medya adımı Avrupa’ya örnek oldu: 15 yaş altına dijital koruma
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'ye Senegalli golcü! Transfer formülü...
Ülke puanımız güncellendi! İşte son durum
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe - N. Forest maçı sonrası flaş manşet: Bozguna uğrattılar! F.Bahçe - N. Forest maçı sonrası flaş manşet: Bozguna uğrattılar! 01:23
F.Bahçe - N. Forest maçı sonrası flaş manşet: Bozguna uğrattılar! F.Bahçe - N. Forest maçı sonrası flaş manşet: Bozguna uğrattılar! 01:18
İşte Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları! İşte Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları! 01:12
F.Bahçe'ye Senegalli golcü! Transfer formülü... F.Bahçe'ye Senegalli golcü! Transfer formülü... 00:59
Tedesco: Mağlubiyeti hak ettik Tedesco: Mağlubiyeti hak ettik 00:59
Pereira: Bir Türk gibi hissediyordum Pereira: Bir Türk gibi hissediyordum 00:59
Daha Eski
Ülke puanımız güncellendi! İşte son durum Ülke puanımız güncellendi! İşte son durum 01:04
Ülke puanımız güncellendi! İşte son durum Ülke puanımız güncellendi! İşte son durum 01:09
İşte Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları! İşte Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları! 01:10
G.Saray'a Noa Lang jesti! G.Saray'a Noa Lang jesti! 00:58
Barış Alper için flaş haber! Juventus... Barış Alper için flaş haber! Juventus... 00:58
F.Bahçe'den 2 transfer birden! Avrupa devleriyle kapışma F.Bahçe'den 2 transfer birden! Avrupa devleriyle kapışma 00:58