Sara milli takıma

Son haftalarda yükselen performansı ile dikkat çeken Gabriel Sara, Brezilya Milli Takımı'nın da dikkatini çekmeyi başardı. Sosyal medyada çok sayıda Brezilyalı taraftar, Sara'yı Milli Takım'da görmek istediği şeklinde paylaşımlar yaparken, teknik direktör Ancelotti'nin de G.Saray'ın yıldızını takibe aldığı iddia edildi.