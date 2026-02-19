G.Saray darmadağın etti

Temsilcimiz Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 playoff turunda İtalya temsilcisi Juventus'u 5-2'lik tarihi bir skorla mağlup etmesi dünya basınının gündemine oturdu. İtalyan Corriere dello Sport Gazetesi, "Spalletti'nin takımı Türkiye'de felaket bir yenilgi aldı. Cabal'ın kırmızı kartı ve ikinci yarıdaki birkaç bireysel hata, yenilginin en büyük etkeni oldu" değerlendirmesinde bulundu. La Gazzetta dello Sport, "Juve için tarihi bir hata: Galatasaray onları 5-2'lik skorla ezdi, şimdi son 16 turuna çıkmak için büyük bir başarıya ihtiyaçları var. Juventus yine kazanamadı ve İstanbul cehenneminden yıkılmış bir halde çıktı" diye yazdı.

JUVENTUS İÇİN ACI GECE

Juventus'a yakınlığıyla bilinen Tuttosport, "İstanbul'da felaket" başlığını atıp, "Şampiyonlar Ligi'nde Juventus için acı bir geceydi" dedi. İngiltere'den BBC, "Galatasaray, Juventus'u nefes kesen bir mücadele sonunda geriden gelerek mağlup etmesinin ardından, Torino'ya üç gollük avantajla gidecek" ifadelerini kullandı. Reuters haber ajansı, "Noa Lang ve Gabriel Sara, göz kamaştırıcı bir oyunla maçın yıldızları oldu" bilgisini paylaştı. Alman Bild gazetesi, "5-2! Galatasaray, Juve'yi darmadağın etti" başlığıyla maçın ikinci yarısında Juventus'un dağıldığını belirterek ikinci yarının tamamen Galatasaray'ın kontrolünde olduğunu kaydetti.

GALAGOAL

talya'da yayın yapan önemli gazetelerden Corriere dello Sport, Galatasaray'ın Juventus zaferini manşet yaptı. 5 gole atıfta bulunan gazete, "Spalletti'ye elveda... GALAGOAL!" başlığını attı. Benzer şekilde İngiltere'de Şampiyonlar Ligi maçlarının yayıncısı olan TNT Sports Galatasaray'ın Juventus zaferi için, "Türk ekibi, beş yıldızlı performansıyla Serie A temsilcisine sahayı dar etti" başlığını kullandı.

JUVENTUS ADETA ÇÖKTÜ

İngiltere'nin ünlü Guardian gazetesi, "Galatasaray, play-off ilk maçında 10 kişi kalan Juventus'u 5-2'lik skorla ezici bir şekilde mağlup etti; Noa Lang ve Gabriel Sara'nın göz kamaştırıcı performansları öne çıktı" sözlerini kullandı. Fransız L'Equipe, "Galatasaray ikinci yarıda Juventus'u alt etti. Cabal'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Juventus, adeta çöktü" diye paylaştı.

ALİ SAMİ YEN CEHENNEMİ

İtalya'nın önde gelen yayın organlarından Corriere della Sera tarihi karşılaşmayı, "Juventus, Galatasaray karşısında tarihi bir hata yaptı. Spalletti'nin acilen kendine bazı sorular sorması gerekiyor. Lang, Conte için ne büyük bir darbe. Avrupa'nın en sıcak stadyumlarından biri olan Ali Sami Yen'in cehenneminde Juventus, uluslararası bir rezalet yaşadı" ifadelerine yer verdi.

DEL PİERO'DAN ÖVGÜLER

Juventus efsanesi Alessandro Del Piero, Galatasaray'a 5-2 yenildikleri mücadeleyi değerlendirdi. Osimhen'e övgülerde bulunan Del Piero, "Victor Osimhen gibi oyuncuların varlığı bile korkutucu... Buz gibi soğukkanlı, kaliteli bir oyuncu. Asla pes etmiyor" dedi. Cimbom'u da öven efsane isim, "Galatasaray, mükemmel bir maç oynadı. Lero Sane ve Icardi yedek kulübesindeydi, birkaçını saymak gerekirse ama kim oynarsa oynasın olağanüstü bir performans sergiledi. Juve'den daha iyi oynadılar" görüşlerini sundu.

SNEİJDER'DEN TEBRİK

Sarı-kırmızılıların unutulmaz ismi Wesley Sneijder, tarihi Juventus zaferi için sosyal medyadan paylaşım yaptı. 2013'te Juventus'a attığı gol ile Sacha Boey'in kaydettiği beşinci golün fotoğrafını birleştiren Sneijder, "İnanılmaz performans çocuklar" diye yazdı.