Barış Alper Yılmaz farkı

Barış Alper Yılmaz, Galatasaray- Juventus maçının en iyi isimlerinden oldu. Özellikle temsilcimizin Juve karşısında kaydettiği ikinci ve üçüncü golleri atan isim olan Barış Alper, muhteşem istatistikleriyle de ses getirdi. Juventus'un iki sol beki Cambiaso ve Cabal'ı rövanş için cezalı duruma düşüren milli futbolcu, tam not aldı. Barış Alper, 15 ikili mücadelenin 9'unu kazanırken, 12 kez dribling yaparak hücumda sahanın en iyisi oldu. 6 kez faule maruz kalan 25 yaşındaki yıldız, 2 top çalma, 23 pasın 21'inde isabet, 4 isabetli şut ve 19 kez hücum bölgesinde topla ilerlemeyle oynadı.