Dev rekabet

Ara transfer döneminde yapılan takviyelerle G.Saray'da kadro kalitesi iyice yükselirken kanatlarda da büyük bir forma rekabeti başladı. Takıma katılan Noa Lang ve Asprilla'nın da üstün performanslarına, Sacha Boey'in gelişinden sonra Sallai'nin de eklenmesi Okan Buruk'u zorlu bir karar vermeye itiyor. Esas bölgesi kanat olan ancak bu sezon sık sık forvet arkasında görev yapan Yunus Akgün, şimdilik kanat tercihi olarak düşünülmüyor. OSİMHEN'E en yakın isim olarak görev yapması beklenen Yunus'un yanında yani kanatlardaki iki formaya tam 5 aday bulunuyor. Noa Lang, Barış Alper Yılmaz, Leroy Sane, Asprilla ve Sallai, zorlu Juventus mücadelesi öncesinde görev bekliyor. Ancak şimdilik üç futbolcunun isimleri ön plana çıkmış durumda. Noa Lang, Barış Alper ve sağlık durumu henüz kesinlik kazanmayan Sane'den ikisinin sahaya ilk 11'de başlaması bekleniyor. Ayrıca kariyerinde defalarca kanatta görev yapan Singo da önemli bir alternatif.