Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Olağan Divan Kurulu Şubat Ayı Toplantısı'nda önemli açıklamalar yaptı. Son dönemde çıkan spekülasyonla ilgili çok sert konuşan Başkan Dursun Özbek, "TFF Başkanı'na 'Çok sıkıntıdayız, bu sene şampiyon olmamız lazım, bize destek vermeniz lazım' demişim... Bak! Bak! Bak! Bunu söyleyen kişiler ne Galatasaray'ı, ne Galatasaray Başkanı'nı ve ne Galatasaray değerlerini tanıyor. Zırcahil insanlar... Şampiyon olmadığımız seneler oldu. Böyle şeyler Galatasaray'ın aklından geçmez. Söyleyen kişinin, başkanları karıştırdığını düşünüyorum" dedi.

EN GÜZEL CEVAP KENETLENME

Sarı-kırmızılı camiaya kenetlenme mesajı veren Dursun Özbek, "Bize saldıranlara vereceğimiz en güzel cevap, birlik ve beraberliğimizin devam etmesi olacaktır. Siz değerleri üyelerimizin desteğine ve yapıcı eleştirilerine ihtiyacımız var. Birlik ve beraberlikte başarılıyız, bundan sonra da böle olacağına inancımız tamdır" ifadelerini kullandı. Başkan Özbek, "İhaleler yaptık. Bankalar Birliği'ni kapattık. Her şey için onay alıyoruz. Bu yaptığımız işlerin yanlış tarif edilmesinin kime ne faydası var? Bu projeler hepimizin projesi. Hassas olmalıyız. Bize saldıranlara malzeme olmasın" değerlendirmesini yaptı.

TÜRK SPORUNA HİZMET

Yaptıkları projelerinden söz eden Başkan Dursun Özbek, "Bunlardan etkilenmiyoruz ve hedefe dört nala gidiyoruz. Projelerde sona yaklaşıyoruz. Yüzdük, yüzdük sona geldik. Niyetimiz Galatasaray'a ve Türk sporuna hizmet etmek... Kim ne yakıştırma yaparsa yapsın" ifadelerini kullandı.

RİVA'DA İKİNCİ BÖLÜM

Riva'daki projenin devam ettiğine vurgu yapan Başkan Dursun Özbek, "Riva'da II. bölüm başladı. İlk bölümden parayı size söyledim. İkinci bölümden gelen parayı da açıklayacağım. Herkesin beğeneceği rakamlar. 500 villa var, satışlar iyi gidiyor. Fiyatlar gayet iyi" bilgisini verdi.

TARİHİ ZAFERLER YAŞADIK

Şampiyonlar Ligi'ndeki Juventus eşleşmesini anımsatan Dursun Özbek: "Önümüzdeki hafta Juventus'la önemli maça çıkacağız. Juventus'a karşı hepimizin hafızasına kazınmış, tarihe geçmiş zaferleri geçmişte kazandık. Salı gecesinin yine böyle zafer gecesi olacağına inanıyorum. Taraftarlarımızı Eyüpspor ve sonrasında Juventus maçına davet ediyorum" görüşlerini belirtti.

STADIN YENİLENMEYE İHTİYACI VAR

RAMS Park'la alakalı önemli bir konuya değinen Dursun Özbek, "Stadımızın da yenilenmeye ihtiyacı var. Çalışmalar yapıyoruz. Stadın elden geçmesi lazım. İstenmeyen olaylar olmaması için yatırıma ihtiyaç var. Ayrıca Aslantepe'de temel atma projelerimiz hazır. İnşaat ruhsatını almak üzereyiz. Nisan ayında hepimizin katılacağı bir temel atma töreni yapmayı planlıyoruz" diye konuştu.

60 MİLYON DOLAR

Dursun Özbek, projelerle alakalı detaylı bilgiler vererek şunları anlattı: "Florya ve Riva gibi Galatasaray'ın geleceğine hizmet edecek gayrimenkullerin durumu var. 31 Mayıs 2025'te Ada, Florya ve Riva'dan 6 Milyar 183 Milyon TL olarak değerlendirme yapıldı. Bugün ise 9 Milyar 400 Milyon TL civarı. Bu üç projeye 60 Milyon Dolar para harcadık. Bu arada 60 Milyon Dolar gibi harcama bu gayrimenkuller için yapıldı."

YIPRATMAYA ÇALIŞIYORLAR

Başkan Özbek, her taraftan Galatasaray'a saldırıldığını ifade ederek, "Galatasaray'ı rakiplerinin önüne fersah fersah geçirecek gelişmeleri yapmaya devam ediyoruz. Galatasaray'a dışarıdan sataşmayı, aşağıya çekmeye çalışmalar son derece hızlı ve yoğun bir şekilde devam ediyor. Yıpratmaya çalışıyorlar. Aklınıza kim gelirse, her sektörden.. Yorumcu, şarkıcı, türkücü, gazetecisi, mankeni... Evet mankeni" dedi.

SANKİ DÜĞMEYE BASMIŞLAR

Organize sataşmalara değinen Başkan Dursun Özbek, "Organize, söylemler aynı. Sanki birileri düğmeye basmış, konular bunlar, hücum... Akla ziyan şeyler var" yorumunu yaptı. Başkan Özbek'in bu sözlerine Divan Kurulu üyeleri alkışlarla destek verdi.