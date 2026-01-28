İlkay Gündoğan: Play-off'ta daha iyi olacağız

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması son hafta maçında Manchester City'e 2-0 mağlup oldu. Sarı-kırmzılılar yenilse de lig aşamasını 10 puanla 20. sırada tamamlayarak play-off turuna yükselmeyi başardı. Maçın ardından sarı-kırmızılılarda kaptan İlkay Gündoğan dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE İLKAY GÜNDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI

"Öncelikle ilk 24'e kaldığımız için mutluyuz. Play-off turu bizi bekliyor. İki çok iyi takım bizi bekliyor. Güzel olacağını, heyecanlı olacağını düşünüyorum. İki tane çok basit gol yedik. O kadar çok fazla pozisyona bırakmadık City'yi ama ilk yarıda topa hakimlerdi. Presimiz çok iyi değildi. Biraz daha inançlı prese gittiğimizde top kayıpları vardı. Onları daha iyi değerlendirmeliydik. Bugünkü maçtan dolayı üzgünüz. Ama play-off'ta daha iyi olacağız ve inşallah play-off'u geçeceğiz."