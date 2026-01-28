Galatasaray'da Gabriel Sara: Kim gelirse gelsin...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında son maçında deplasmanda Manchester City ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, deplasmanda rakibine 2-0'lık skorla mağlup olurken karşılaşmanın ardından Gabriel Sara değerlendirmelerde bulundu.

İŞTE SARA'NIN AÇIKLAMALARI:

Mutluyuz ilk 24'te olduğumuz için. Zor bir maç olacağını biliyorduk. İlk yarıda kötü oynadık, ikinci yarıda daha iyiydik. İkinci yarıdan iyi şeyler çıkarabiliriz. Önümüzdeki maçlara bakmaya devam edeceğiz.

Şampiyonlar Ligi bu. Kim gelirse gelsin keyfini çıkarmaya ve elimizden geleni yapmaya çalışacağız.