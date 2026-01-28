CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Galatasaray ilk 24'te bitirdi! İşte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde güncel puan durumu

Galatasaray ilk 24'te bitirdi! İşte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde güncel puan durumu

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son grup maçında deplasmanda Manchester City ile karşı karşıya geldi. Cimbom bu mücadeleden 2-0'lık skorla mağlup ayrılmasına karşın Devler Ligi'nde grup aşamasını ilk 24'te bitirdi ve play-off turuna yükseldi. İşte Şampiyonlar Ligi'nde tüm maçların tamamlanmasının ardından oluşan güncel puan durumu...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2026 Perşembe 01:27 Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2026 Perşembe 01:35
36- KAIRAT: 1

35- VILLARREAL: 1

34- SLAVIA PRAG: 3

33- EINTRACHT FRANKFURT: 4

32- AJAX: 6

31- KOPENHAG: 8

30- NAPOLI: 8

29- ATHLETIC BILBAO: 8

28- PSV: 8

27- UNION SAINT-GILLOISE: 9

26- PAFOS: 9

25- MARSİLYA: 9

24- BENFICA: 9

23- BODO/GLIMT: 9

22- KARABAĞ: 10

21- MONACO: 10

20- GALATASARAY: 10

19- CLUB BRUGGE: 10

18- OLYMPIAKOS: 11

17- BORUSSIA DORTMUND: 11

16- BAYER LEVERKUSEN: 12

15- ATALANTA: 13

14- ATLETICO MADRID: 13

13- JUVENTUS: 13

12- NEWCASTLE UNITED: 14

11- PSG: 14

10- INTER: 15

9- REAL MADRID: 15

8- MANCHESTER CITY: 16

7- SPORTING: 16

6- CHELSEA: 16

5- BARCELONA: 16

4- TOTTENHAM: 17

Eczacıbaşı deplasmanda set vermeden galip! Eczacıbaşı deplasmanda set vermeden galip! 23:05
F.Bahçe play-off turuna yükseldi! F.Bahçe play-off turuna yükseldi! 22:59
F.Bahçe liderliği garantiledi! F.Bahçe liderliği garantiledi! 22:53
Yunus Akgün: İyi çalıştık, iyi hazırlandık Yunus Akgün: İyi çalıştık, iyi hazırlandık 22:11
Beşiktaş transferi resmen duyurdu! Beşiktaş transferi resmen duyurdu! 20:35
Beşiktaş'a Kuzeyli orta saha! Beşiktaş'a Kuzeyli orta saha! 19:45
Daha Eski
Tedesco'dan Jhon Duran açıklaması! Tedesco'dan Jhon Duran açıklaması! 17:49
Charalambus'tan F.Bahçe itirafı! "Şu ana kadar..." Charalambus'tan F.Bahçe itirafı! "Şu ana kadar..." 17:11
Yarı finalde Sinner Novak Djokovic'in rakibi oldu! Yarı finalde Sinner Novak Djokovic'in rakibi oldu! 17:03
Beşiktaş'tan sol bek harekatı! Görüşmeler sürüyor Beşiktaş'tan sol bek harekatı! Görüşmeler sürüyor 16:33
Trabzonspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları Trabzonspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları 16:18
F.Bahçe'de yıldız isim FCSB kadrosundan çıkarıldı! F.Bahçe'de yıldız isim FCSB kadrosundan çıkarıldı! 16:07