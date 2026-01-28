Galatasaray ilk 24'te bitirdi! İşte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde güncel puan durumu
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son grup maçında deplasmanda Manchester City ile karşı karşıya geldi. Cimbom bu mücadeleden 2-0'lık skorla mağlup ayrılmasına karşın Devler Ligi'nde grup aşamasını ilk 24'te bitirdi ve play-off turuna yükseldi. İşte Şampiyonlar Ligi'nde tüm maçların tamamlanmasının ardından oluşan güncel puan durumu...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2026 Perşembe 01:27 Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2026 Perşembe 01:35
33- EINTRACHT FRANKFURT: 4
32- AJAX: 6
31- KOPENHAG: 8
30- NAPOLI: 8
29- ATHLETIC BILBAO: 8
28- PSV: 8
27- UNION SAINT-GILLOISE: 9
26- PAFOS: 9
25- MARSİLYA: 9
24- BENFICA: 9
23- BODO/GLIMT: 9
22- KARABAĞ: 10
21- MONACO: 10
20- GALATASARAY: 10
19- CLUB BRUGGE: 10
18- OLYMPIAKOS: 11
17- BORUSSIA DORTMUND: 11
16- BAYER LEVERKUSEN: 12
15- ATALANTA: 13
14- ATLETICO MADRID: 13
13- JUVENTUS: 13
12- NEWCASTLE UNITED: 14
11- PSG: 14
10- INTER: 15
9- REAL MADRID: 15
8- MANCHESTER CITY: 16
7- SPORTING: 16
6- CHELSEA: 16
5- BARCELONA: 16
4- TOTTENHAM: 17
3- LIVERPOOL: 18
2- BAYERN MÜNİH: 21
1- ARSENAL: 24
