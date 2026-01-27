Galatasaray'a müjdeli haber! Wilfried Singo...

Wilfried Singo'nun kronik sakat olmadığını vurgulayan Yener İnce, basın mensuplarına yaptığı açıklamada ise "Bütün MR tetkikleri ortada. Büyük bir yalan. İlk sakatlığı, kas sakatlığı. Normalde aynı kas sakatlığından Lemina, Victor da oldu. Onlar da o sürelerde döndü. Singo'nun ikinci sakatlığının, ilk sakatlığıyla hiçbir ilgisi yok. Şimdi yaşadığımız sakatlık, arka adaleyi yerinde tutan tendonda. Bunu da ilk gün açıkladık. Tip3 C dedim. İşin içine tendon girdiği zaman riski alabilirsiniz, oynatabilirsiniz ama daha büyük risk almış oluyorsunuz. Dünyada el verdiği bir yöntem varsa, biz onu bulur, oyuncuyu oynatırız. Singo, idmana da çıkacak. Büyük sprint anında oyuncunun 90 dakikalık maçta riski çok fazla. Yerinde Davinson Sanchez gibi sağlıklı bir oyuncu oynuyor. Neden risk alalım? Bu sakatlık risk almamızı en zorlaştıran bir sakatlık. Tendon sakatlığı olarak kabul edin. O yüzden de risk almamaya çalışıyoruz. Singo sakat alınmadı. Oyuncunun ilk sakatlığıyla, ikinci sakatlığı arasında fark var. Yeri bile aynı yer değil. Bu oyuncu 37-38 km gibi yüksek hıza çıkıyor. Bu hızdayken bir şey yaşamamız gerekiyor. Oyuncu yavaş yavaş dönüyor. Gün gün gidiyoruz. Gayet iyi durumda. Önümüzdeki 8-10 gün içerisinde çok daha iyi olacaktır. O günkü maç takvimine bakarak belki o zaman işimiz daha rahat olur" şeklinde konuştu.