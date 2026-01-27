Galatasaray'a müjdeli haber! Wilfried Singo...
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da 3 ay önce Süper Lig'de oynanan Gençlerbirliği maçında sakatlanan Wilfried Singo'nun sahalara ne zaman döneceği merak konusu olmuştu. Fildişili futbolcunun dönüş tarihiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşanıyor. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Son olarak Süper Lig'de oynanan Gençlerbirliği maçında sakatlanan ve 3 aydır sahalardan uzak kalan 25 yaşındaki futbolcunun kariyeri boyunca bek pozisyonunda oynayamayacağı öne sürülmüştü.
Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce ise yaptığı açıklamada Singo ile ilgili çıkan bu iddiayı yalanladı.
İnce, yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün sosyal medyada yer alan 'Galatasaray sağlık heyeti, Wilfried Singo için bundan sonraki kariyeri boyunca sağ bek oynayamayacağı teşhisini koydu' ifadeleri gerçeği yansıtmamakla birlikte tarafımca böyle bir açıklama olmamıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur" ifadelerini kullandı.
Wilfried Singo'nun kronik sakat olmadığını vurgulayan Yener İnce, basın mensuplarına yaptığı açıklamada ise "Bütün MR tetkikleri ortada. Büyük bir yalan. İlk sakatlığı, kas sakatlığı. Normalde aynı kas sakatlığından Lemina, Victor da oldu. Onlar da o sürelerde döndü. Singo'nun ikinci sakatlığının, ilk sakatlığıyla hiçbir ilgisi yok. Şimdi yaşadığımız sakatlık, arka adaleyi yerinde tutan tendonda. Bunu da ilk gün açıkladık. Tip3 C dedim. İşin içine tendon girdiği zaman riski alabilirsiniz, oynatabilirsiniz ama daha büyük risk almış oluyorsunuz. Dünyada el verdiği bir yöntem varsa, biz onu bulur, oyuncuyu oynatırız. Singo, idmana da çıkacak. Büyük sprint anında oyuncunun 90 dakikalık maçta riski çok fazla. Yerinde Davinson Sanchez gibi sağlıklı bir oyuncu oynuyor. Neden risk alalım? Bu sakatlık risk almamızı en zorlaştıran bir sakatlık. Tendon sakatlığı olarak kabul edin. O yüzden de risk almamaya çalışıyoruz. Singo sakat alınmadı. Oyuncunun ilk sakatlığıyla, ikinci sakatlığı arasında fark var. Yeri bile aynı yer değil. Bu oyuncu 37-38 km gibi yüksek hıza çıkıyor. Bu hızdayken bir şey yaşamamız gerekiyor. Oyuncu yavaş yavaş dönüyor. Gün gün gidiyoruz. Gayet iyi durumda. Önümüzdeki 8-10 gün içerisinde çok daha iyi olacaktır. O günkü maç takvimine bakarak belki o zaman işimiz daha rahat olur" şeklinde konuştu.
23 Kasım'da sakatlanan ve 69 gündür formasından uzak kalan Wilfried Singo, bu süreçte tam 14 maç kaçırdı.
Fildişi Sahilli oyuncu, geçen hafta takımla birlikte çalışmalara başlamıştı.
CITY MAÇININ KADROSUNA ALINACAK
Singo'nun çarşamba günü Şampiyonlar Ligi lig aşamasının son maçı olan Manchester City mücadelesinin geniş kadrosuna alınması bekleniyor.
Fildişili futbolcunun yedek kulübesinde yer alacağı öğrenildi.
