Fofana çıkarması

Ara transfer döneminde orta alana büyük bir yıldız almak isteyen sarı-kırmızılılar, tüm şartlarını zorluyor. Çok sayıda futbolcu ile temaslarda bulunan G.Saray yönetimi ilk somut adımını atıyor. G.Saray Sportif A.Ş Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, dün soluğu İtalya'da aldı. Beraberindeki heyetle birlikte Milano'ya giden Kavukcu, burada Milan forması giyen Youssouf Fofana için temaslarda bulundu. Orta sahada görev yapan 27 yaşındaki futbolcu için görüşmelere start verildi.

OKAN BURUK 2 YILDIR İSTİYOR

Fiziksel gücüyle ön plana çıkan ancak ayaklarına da hakim bir isim olan Fofana geçen yıllarda da gündeme gelmişti. Ancak 2024 yazında 26 milyon euro karşılığında Monaco'dan Milan'ın yolunu tutmuştu. O dönemden itibaren Fofana'ya ilgisini kaybetmeyen teknik direktör Okan Buruk, yıldız ismi bir kez daha istedi. Bunun üzerine Abdullah Kavukcu dün görüşmelere start verdi. İtalyan gazeteci Di Marzio da bu görüşmeyi doğruladı ve dün Galatasaray-Fofana görüşmesini duyurdu.