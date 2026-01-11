Boudaoui iddiası

Ara transfer döneminde önceliğini orta sahaya veren G.Saray, çok sayıda isimle görüşmelerini sürdürüyor. Foot Mercato'nun haberine göre sarı-kırmızılılar, Fransa'nın Nice takımında forma giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Hicham Boudaoui ile yakından ilgileniyor. Cezayir Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda sergilediği başarılı performansla dikkat çeken yıldız isim için sarı-kırmızılı yönetimin harekete geçerek teklif yapacağı iddia edildi.

BEŞİKTAŞ DA TALİP OLMUŞTU

Piyasa değeri 12 milyon Euro olarak gösterilen 26 yaşındaki futbolcunun ismi yazın da bazı takımlarla birlikte anılmış ve Nice'in 20 milyon euro talep ettiğine de haber yerildi. Lucas Torreira'nın yanına monte edilmesi planlanan Boudaoui'nin ismi daha önce Beşiktaş ile de anılmıştı. Ancak siyah-beyazlılar başarılı oyuncuda mutlu sona ulaşamamıştı. Şimdi futbolcunun Afrika Uluslar Kupası'ndan dönüşünü bekleyen sarı-kırmızılılar, ardından resmi adımları atacak.