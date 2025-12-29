Yunus'a vize yok

Avrupa'dan çok sayıda takımın radarına giren Yunus Akgün'ün ayrılığına yönetimden onay çıkmadı. Sezon başında Barış'a gelen teklifler gibi Yunus'a gelecek transfer teklifleri de geri çevirecek olan yönetim, altyapıdan yetişen milli oyuncu ile uzun yıllar yola devam etmek istiyor.
