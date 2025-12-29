Uçaklar kalkacak

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Sezon başında yaptığı transferler ile büyük dikkat çeken G.Saray, ocak ayında da geri adım atmayacak.

Hatta vites yükselterek önemli isimleri sarı-kırmızılı takıma kazandırmak isteyen yönetim, 2026'nın gelmesinden sonra gaza basacak. Avrupa'da başarı getirecek ve taraftarları mutlu edecek adımlar atmak isteyen Başkan Dursun Özbek, yönetime harekete geçme talimatı verdi. Yılbaşının ardından Sportif A.Ş Başkan Vekili Abdullah Kavukcu belirlenen isimler üzerinde çalışmalara başlıyor.

ÖNCELİK ORTA SAHADA

Bugüne kadar yapılan transferlerde büyük bir rol oynayan menajer George Gardi ile birlikte yurt dışı seferlerine başlayacak olan Kavukcu, teknik direktör Okan Buruk ile belirledikleri futbolcularla temaslara başlayacak. Listenin ilk sırasında ise orta saha transferi bulunuyor.

Orta alanda Torreira'nın yanına aynı istikrarda bir futbolcu getirmek isteyen sarıkırmızılılar, defans ve forvete takviye yapacak.

Ayrıca geniş kadro düşünülerek bir iki ismin daha alınması planlanıyor.