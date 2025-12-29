Osimhen yine sahnede

Afrika Kupası'nda ülkesi Nijerya'nın Tunus'u 3-2 yendiği maçta G.Saraylı Victor Osimhen takımının galibiyetinde önemli bir rol oynadı. Karşılaşmanın açılış golüne harika bir kafa ile imzasını atan Osimhen, Ademola Lookman'ın kaydettiği son golün de asistini yaptı. Ayrıca Galatasaray'ın transfer listesindeki Ademola Lookman da geceyi 2 asist ve 1 golle kapattı.
Afrika Kupası'nda ülkesi Nijerya'nın Tunus'u 3-2 yendiği maçta G.Saraylı Victor Osimhen takımının galibiyetinde önemli bir rol oynadı. Karşılaşmanın açılış golüne harika bir kafa ile imzasını atan Osimhen, Ademola Lookman'ın kaydettiği son golün de asistini yaptı. Ayrıca Galatasaray'ın transfer listesindeki Ademola Lookman da geceyi 2 asist ve 1 golle kapattı.