Ortaya 3 aday

Galatasaray'da Sportif A.Ş Başkan Vekili Abdullah Kavukcu’nun önceki günlerde açıkladığı gibi G.Saray’ın transferdeki önceliği tamamen orta alana verilmiş durumda. Sarı- kırmızılı yönetim bu bölgeye en az bir takviye yapmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Okan Buruk’un belirlediği liste üzerine çalışmalara start verilmiş durumda. Listenin ilk sırasında Atalanta forması giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Ederson yer alıyor. Oyunu çift taraflı olarak sahada büyük bir başarıyla gerçekleştiren yıldız isim için temaslar kuruldu.

Galatasaray'da Sportif A.Ş Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'nun önceki günlerde açıkladığı gibi G.Saray'ın transferdeki önceliği tamamen orta alana verilmiş durumda. Sarı- kırmızılı yönetim bu bölgeye en az bir takviye yapmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Okan Buruk'un belirlediği liste üzerine çalışmalara start verilmiş durumda. Listenin ilk sırasında Atalanta forması giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Ederson yer alıyor. Oyunu çift taraflı olarak sahada büyük bir başarıyla gerçekleştiren yıldız isim için temaslar kuruldu.

DEVLER LİGİ ETKİSİ

Ancak İtalyan ekibinin Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmesi nedeniyle maçların bitimini beklemek istemesi işi zorlaştırıyor. Yönetim Ederson'da istediğini alamazsa yöneleceği iki ismi de netleştirdi. Yine Devler Ligi'nde mücadele eden Club Brugge'de oynayan Onyedika ve Al Hilal'den Avrupa'ya dönüş yapmak isteyen Ruben Neves listede yer alıyor. Bu iki futbolcudan şartlara uyan isim hangisi olursa bu yönde ilerleme kaydedecek olan yönetim, gelecek hafta vites yükselterek sonuç almaya çalışacak.

