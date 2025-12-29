Neves'in talibi çok

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Ruben Neves ile çok sayıda takım ilgileniyor. Yeniden Avrupa'ya dönmek isteyen ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Portekizli oyuncu, Suudi Arabistan'ı kafasında bitirdiği için ocak ayında ayrılmak istiyor. Ancak G.Saray'ın dışında İngiltere ve İspanya'dan da oyuncuya teklifler geliyor.
