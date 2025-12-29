CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Neves'in talibi çok

Neves'in talibi çok

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Ruben Neves ile çok sayıda takım ilgileniyor. Yeniden Avrupa'ya dönmek isteyen ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Portekizli oyuncu, Suudi Arabistan'ı kafasında bitirdiği için ocak ayında ayrılmak istiyor. Ancak G.Saray'ın dışında İngiltere ve İspanya'dan da oyuncuya teklifler geliyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2025 Pazartesi 06:51
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Neves'in talibi çok
Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Ruben Neves ile çok sayıda takım ilgileniyor. Yeniden Avrupa'ya dönmek isteyen ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Portekizli oyuncu, Suudi Arabistan'ı kafasında bitirdiği için ocak ayında ayrılmak istiyor. Ancak G.Saray'ın dışında İngiltere ve İspanya'dan da oyuncuya teklifler geliyor.
IDEFIX - REKLAM
G.Saray'dan stopere 3 aday birden!
DİĞER
Usta oyuncu Parla Şenol yıllar sonra anlattı: O sette ukalaca davrandım rolüm devam ettirilmedi, pişmanım!
Son dakika: Yalova'da DEAŞ operasyonu sırasında polise ateş açıldı! 7 polis yaralandı
F.Bahçe'nin istediği yıldıza G.Saray kancası!
F.Bahçe'den Almanya çıkarması! İşte hedefteki 3 isim
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'a Lemina müjdesi! G.Saray'a Lemina müjdesi! 01:47
G.Saray'a Lemina müjdesi! G.Saray'a Lemina müjdesi! 01:46
G.Saray'dan sürpriz hamle! Icardi'nin yerine... G.Saray'dan sürpriz hamle! Icardi'nin yerine... 00:49
İşte Fırtına'nın Oğuz Aydın için yaptığı teklif! İşte Fırtına'nın Oğuz Aydın için yaptığı teklif! 00:49
Zaniolo hakkında flaş itiraf! Zaniolo hakkında flaş itiraf! 00:49
F.Bahçe'den Almanya çıkarması! İşte hedefteki 3 isim F.Bahçe'den Almanya çıkarması! İşte hedefteki 3 isim 00:49
Daha Eski
F.Bahçe'den kaleye sürpriz hamle! F.Bahçe'den kaleye sürpriz hamle! 00:49
Ruben Neves R. Madrid’e önerildi! Ruben Neves R. Madrid’e önerildi! 00:49
İşte Goretzka'nın transfer bedeli! İşte Goretzka'nın transfer bedeli! 00:49
G.Saray'da ayrılık var! 'Kendine takım bul' G.Saray'da ayrılık var! 'Kendine takım bul' 00:49
Beşiktaş’ta Salih'in alternatifi belli oldu! Beşiktaş’ta Salih'in alternatifi belli oldu! 00:49
Beşiktaş'a transferde kötü haber! Beşiktaş'a transferde kötü haber! 00:49