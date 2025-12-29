Icardi mutlu

Galatasaray tarihinin en fazla lig golü atan yabancı oyuncusu olan Mauro İcardi, sarı-kırmızılı günlerini büyük bir neşe içerisinde geçiriyor. Kendisine gelen tekliflere karşın önceliği G.Saray'da kalmak olan Arjantinli futbolcu, yeni yılda kendisine gelecek teklifi bekliyor.
