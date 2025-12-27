2026 motivasyonu

Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sane, sezonun ikinci yarısında formunu artırarak devam ettirmeyi amaçlıyor. Sane, hem Galatasaray ile 2026'yı zirvede tamamlamak hem de Almanya Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası'nda yer almayı hedefliyor. Sarı-kırmızılı formayla sezonun ilk yarısında başarılı bir görüntü çizen 29 yaşındaki futbolcu, 23 resmi maçta 6 gol, 6 asistle 12 gole direkt etki etti. Özellikle ilk yarının son döneminde çıkışa geçen ve taraftarları sevindiren tecrübeli futbolcu performansıyla parladı.

Sane özellikle istatistikleriyle alkışları topladı. Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de 23 resmi maça çıkan Sane birçok noktada en yüksek değerlere ulaştı. Dünyaca ünlü futbolcunun öne çıktığı rakamlar: En fazla sprint (312) atan, En çok kilit pas (39) atan, En çok (32) şut pası veren, En çok dribbling (87/138) yapan, En yüksek sprint mesafesinde (6.038 m) koşu, En yüksek hızda koşu (18.303 m) mesafesi, En çok hücumda ikili mücadele (118) kazanan, En çok ikili mücadeleye (338) giren ikinci isim ve 11 gole (6 gol ve 5 asist) yapan futbolcu oldu.

ÖNCE ŞAMPİYONLUK

Leroy Sane, ilk olarak Galatasaray ile şampiyonluk hedefliyor. 2026'da sarı-kırmızılıların 26'ncı şampiyonluğunu isteyen Sane, Teknik Direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Sane aynı zamanda Bayern Münih ve Manchester City'den sonra Galatasaray'da da şampiyon olup oynadığı son 3 takımda da zirveye çıkmayı planlıyor.

ALMANYA'DA İZLENİYOR

Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Sane'yi yakından izliyor. Sane'yi eleme gruplarında oynanan son 2 maçta Lüksemburg ve Slovakya'ya karşı sahaya süren Nagelsmann'ın kadroya çağırmaya devam edeceği belirtildi. 29 yaşındaki yıldızın 2026 Dünya Kupası için en önemli alternatiflerden biri olması bekleniyor.