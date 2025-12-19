Leo Pereira gelişmesi

Stoper hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray'da önemli bir isim gündeme geldi. Brezilya basınında çıkan haberlerde, Aslan'ın Flamengo'da oynayan Leo Pereira'yı transfer listesine yazdığı iddia edildi. Aralık 2027'ye kadar Brezilya ekibiyle kontratı olan 29 yaındaki stoperin Avrupa'dan gelecek bir teklife hazır olduğu bildirildi. Pereira, Flamengo'da bu sezon 60 maça çıktı.

FLAMENGO KARİYERİ KUPALARLA DOLU

Cimbom'un ilgilendiği 29 yaşındaki stoper Leo Pereira, Flamengo'da kazanığı kupalarla dikkat çekiyor. Brezilya ekibinde 2 Libertadores, 1 Sudamericana, 2 Brezilya Serie A, 3 Brezilya Süper Kupası, 2 Brezilya Kupası şampiyonlukları yaşayan Brezilyalı stoper, kulüp tarihine geçti.