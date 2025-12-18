‘F.Bahçe’yi değil G.Saray’ı seçti’

Icardi'nin menajeri Elio Pino, eski F.Bahçe yönetici Selahattin Baki'nin iddialarına yanıt verdi. TRT Spor'a konuşan Pino, İcardi'nin F.Bahçe'ye önerildiği iddialarını yalanlayıp, "İlk temas, Erden Timur ve George Gardi tarafından kuruldu. G.Saray, kendisi için son derece cazip bir sportif proje sundu. Bu sırada F.Bahçe tarafından da bizimle iletişime geçildi. Ben de kulübün başkanı ve başkan yardımcısı ile şahsen görüştüm. Bu görüşmeler sonucunda Mauro, G.Saray'ı tercih etmiştir" dedi.