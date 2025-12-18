CANLI SKOR ANA SAYFA
Bize engel olamazlar

Bize engel olamazlar

G.Saray Başkanı Dursun Özbek, TFF ve MHK'ye göndermede bulundu: "Bizi yolumuzdan alıkoymak için dört bir koldan saldırılar devam ediyor. Tarafsız olması gereken makamların Galatasaray'ı hedef alan açıklamalarını izliyorsunuz"

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2025 Perşembe 06:50
Bize engel olamazlar

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, dün gerçekleştirilen Divan Kurulu toplantısında camiaya birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. Galatasaray'a saldırıların devam ettiğini belirten Özbek, divan kurulunda şu açıklamalarda bulundu: "Bizi yolumuzdan alıkoymak için dört bir koldan saldırılar devam ediyor. Tarafsız olması gereken makamların G.Saray'ı hedef olan açıklamalarını izliyorsunuz. Bu saldırılara karşı bundan önce yaptığımız gibi yine birlik olarak tüm bu planları boşa çıkartacağız.

HER TÜRLÜ SALDIRI!

Sizden ricam birlik ve beraberlik ortamımızın devam etmesi. Böyle olursa ne yaparlarsa yapsınlar G.Saray'ın başarısını engelleyemezler. Yönetici arkadaşlarımıza, kulübümüze verilen ağır cezalarını görüyorsunuz. Maçlarımızdan sonra yapılan rakip kulüp açıklamalarını sonra bu kulüplerin diğer maçlarda sessiz kalmalarını da görüyorsunuz. Her türlü saldırıyı, aşağı çekme çabalarını gördük sanıyorduk, bizi şaşırtmaya devam ediyorlar. Hala çalışmaların devam ettiğini de hep beraber izliyoruz. Birlik olarak tüm bu planları boşa çıkartacağız, buna yürekten inanıyorum."

100 YILIN PROJESİ

Aslantepe'deki yapımızın bir spor kompleksi haline gelmesi için Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yapmış olduğumuz temaslarda onlara bir proje sunduk. Onlardan onay aldık. Basketbol salonu, voleybol salonu, salon sporlarını yapabileceğimiz salonlar, yüzme havuzu ve konaklama tesisi bulunuyor. İnşallah mart veya nisan ayı başında temel atacağız. Aslantepe'de yapacağımız projenin Galatasaray'ın önümüzdeki 100 yılının projesidir.

HEDEFİMİZ AVRUPA

Şampiyonlar Ligi'nde geçen hafta aldığımız sonuç bizi üzse de yolumuza aynı inançla devam ediyoruz. Önümüzdeki iki önemli maçımız var. Amacımız bu maçlardan en iyi sonucu alıp, Şampiyonlar Ligi iddiamıza devam etmek. Hiçbirimizin şüphesi olmasın. Birlikte inanarak yine kazanacağız ve yolumuza devam edeceğiz.

