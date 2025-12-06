Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Şampiyonluk yolunda çok önemli bir galibiyet elde eden G.Saray'da Leroy Sane ve Victor Osimhen ikilisi muazzam bir şova imzasını attı.

Sarı-kırmızılılar için ilk yarı oldukça rahat bir şekilde geçti. Perdeyi 8'de Leroy Sane açarken, Alman yıldız 29'da ise Osimhen'in attığı harika golün asistini de yaptı. Savunmanın arkasına sızıp topun dibine giren Nijeryalı oyuncu, farkı ikiye çıkaran isim oldu. Osimhen, ligde 5 hafta sonra fileleri sarsmayı başardı.

ANTALYA'YA ATMIŞTI

İkinci yarıda da maça damgasını vuran isim Osimhen oldu. Samsunspor'un maçı 2-2'ye getirmesinin ardından sahneye çıkan Osimhen uzun yıllar unutulmayacak bir gole imzasını attı. Yunus Akgün'ün kafası ile indirdiği topa gelişine röveşata ile vuran sarı-kırmızılı takımın dünya yıldızı, kaleci Okan'ı avladı ve takımına 3 puanı getiren isim oldu.

Osimhen geçen sezon Antalyaspor karşısında da muazzam bir röveşata golüne imzasını atmıştı.

SANE'DEN RESİTAL

Geçen haftaki F.Bahçe derbisinde 25 metreden güzel bir gol kaydeden Leroy Sane, dün de Samsunspor önünde harika bir gece yaşadı. Kayserispor maçının ardından yine bir geceyi hem gol hem de asistle tamamlayan Alman futbolcu, 8'de Lucas Torreira'nın pasında topu köşeye bıraktı. 29'da ise Osimhen'in harika golünde topu taşıyıp savunmanın arkasına bırakan Sane, Osimhen'le birlikte maçın yıldızı oldu. İlk haftalarda yaşadığı uyum sorununun ardından Sane her hafta yıldızlaşıyor.

PENALTI TARTIŞMASI

Karşılaşmanın son dakikalarında ceza alanı içerisinde Kazımcan'ın eline çarpan pozisyonda Samsunspor penaltı bekledi. VAR kontrolü sonrasında hakem Mehmet Türkmen oyunu devam ettirirken kırmızı- beyazlı oyuncular uzun süre itiraz etti.

İkinci yarıda G.Saray ise Kazımcan'ın ayağına basılan pozisyonda penaltı beklemişti.

"BU DA MI KIRMIZI KART DEĞİL?"

G.Saray kulübü, karşılaşmanın hakemi Mehmet Türkmen'e tepki gösterdi. F.Bahçe derbisinde Yasin Kol'un tutumu nedeniyle TFF'ye çıkarma yapan sarı-kırmızılılar dünkü karşılaşmada Davinson Sanchez'in arka bacağına basan Ndiaye'nin pozisyonunu X hesabından paylaşıp, "Bu da mı kırmızı kart değil" açıklamasında bulundu.

DERBİNİN İNTİKAMINI ALDILAR

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, maçın hakemine tepki gösterdi.

Son dakikada penaltılarının verilmediğini belirten Yıldırım, "Bize hakem oyunu olacak, derbinin intikamını inşallah bizden almazlar dedim, aldılar" diye konuştu.

BURUK'TAN BÜYÜK TEPKİ

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın hakemine tepki gösterdi. Karşılaşmada penaltılarının verilmediğini belirten Buruk, "Bir tane penaltı pozisyonu var. Kazımcan'ın ayağına basıldı. Davinson'un üstüne basıldı. İki tane VAR incelemesi oldu, olumsuz sonuç çıktı. Arda Ünyay'ı taktiksel nedenlerle çıkardım. Arda çok üzüldü, çok genç. Bizim için değerli" dedi.

TARAFTAR DESTEK VERDİ

G.Saraylı taraftarlar zirveyi yakından ilgilendiren Samsunspor mücadelesine büyük bir destek verdi.

F.Bahçe derbisinin ardından Okan Buruk'un yaptığı çağrıya karşılık veren taraftarlar 90 dakika boyunca takımlarına tezahüratlarla yardımcı olmaya çalıştı.

TORREIRA'DAN ŞIK ASİST

Sarı-kırmızılı takımın orta alandaki yıldızı Lucas Torreira, kritik Samsunspor karşısında da harikalar yarattı. Orta alanda rakiplerine karşı büyük bir üstünlük kuran Uruguaylı futbolcu, mücadelenin 8. dakikasında Leroy Sane'nin attığı golde pası veren isim oldu. Bu sezonki üçüncü asistini kaydeden Lucas Torreira, karşılaşmayı sarı kart sınırında tamamladı.

LEMINA YARIDA BIRAKTI

Sakatlıklarla boğuşan G.Saray'a, Samsunspor maçından da kötü haber geldi. Mücadelenin ilk yarısında bir pozisyonda koşarken daha önce sakatlığı olan bacağında ağrı hisseden Lemina, ilk devreyi bitirdi ama ikinci yarıda yerini Arda'ya bıraktı.

NET PENALTIYDI

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, son dakikada penaltılarının verilmediğini söyledi. Maçla ilgili bir şey söylemek istemediğini belirten Reis, "İlk yarıda ve ikinci yarıdaki performansları konuşmayacağım.

Net penaltıydı, skandal bir karardı" diyerek tepkisini dile getirdi.

SANCHEZ BÜYÜLEDİ

G.Saray'ın başarılı savunma oyuncusu Sanchez, karşılaşmaya sağ bekte başlarken, yaşanan sakatlığın ardından ikinci yarıda stopere geçti. Sağda görev yaptığında Samsunspor kanatlarına nefes aldırmayan Kolombiyalı, ortada da hatasızdı.