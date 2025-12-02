CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Kazımcan Karataş'a çakmak atan taraftar gözaltına alındı

Kazımcan Karataş'a çakmak atan taraftar gözaltına alındı

Son dakika spor haberleri: Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Fenerbahçe-Galatasaray maçında Kazımcan Karataş'a çakmak atarak yaralayan taraftar gözaltına alındı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2025 Salı 12:49
Kazımcan Karataş'a çakmak atan taraftar gözaltına alındı

İstanbul Emniyeti Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmada Galatasaray'ın golünün ardından yapılan sevinç gösterileri sırasında tribünlerden sahaya atılan çakmağın futbolcu Kazımcan Karataş'ı yaralamasına ilişkin çalışma başlattı.

Stadın güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, çakmağı sahaya atan şüpheli taraftarın M.G. olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan M.G. hakkında, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldı.

