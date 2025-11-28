CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray MCT Technic Ömer Yalçınkaya ile yollarını ayırdı!

Galatasaray MCT Technic Ömer Yalçınkaya ile yollarını ayırdı!

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Genel Menajer Ömer Yalçınkaya ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2025 Cuma 14:59
Galatasaray MCT Technic Ömer Yalçınkaya ile yollarını ayırdı!

Galatasaray MCT Technic'de önemli bir ayrılık gelişmesi yaşandı. Sarı-kırmızılı ekibin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşım ile Genel Menajer Ömer Yalçınkaya'yla yolların ayrıldığı duyuruldu. Galatasaray'ın paylaşımında,

"Galatasaray Erkek Basketbol Şubesi Genel Menajeri Ömer Yalçınkaya ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Kendisine kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

İfadelerine yer verildi.

