Galatasaray Dursun Özbek'ten Ederson ile flaş ilgili açıklama!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı için yapılan sponsorluk anlaşmasının imza töreninde konuştu.

Özbek, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçında yaptığı hareket nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen Ederson'a da değindi.

"ÖRNEKLERİ VAR"

Dursun Özbek, Brezilyalı kaleciyle ilgili "Ederson konusu TFF'nin işi. Örnekleri var. Onun dışında bir uygulamaya gideceklerini düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.