Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray Dursun Özbek'ten Ederson ile flaş ilgili açıklama!

Galatasaray Dursun Özbek'ten Ederson ile flaş ilgili açıklama!

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk anlaşması için düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulundu. Özbek, Çaykur Rizespor maçında yaptığı hareket nedeniyle PFDK'ya sevk edilen Fenerbahçeli kaleci Ederson ile ilgili de konuştu. İşte o sözler... (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 27 Kasım 2025 Perşembe 11:59 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2025 Perşembe 12:09
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Galatasaray Dursun Özbek'ten Ederson ile flaş ilgili açıklama!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı için yapılan sponsorluk anlaşmasının imza töreninde konuştu.

Özbek, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçında yaptığı hareket nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen Ederson'a da değindi.

"ÖRNEKLERİ VAR"

Dursun Özbek, Brezilyalı kaleciyle ilgili "Ederson konusu TFF'nin işi. Örnekleri var. Onun dışında bir uygulamaya gideceklerini düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

