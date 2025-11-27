CANLI SKOR ANA SAYFA
  FOTOMAÇ TV
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Fenerbahçe derbisi açıklaması! "Toplumu germeye gerek yok"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Fenerbahçe derbisi açıklaması! "Toplumu germeye gerek yok"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk anlaşmasında açıklamalarda bulundu. Özbek, 1 Aralık Pazartesi günü oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi hakkında da dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri

Giriş Tarihi: 27 Kasım 2025 Perşembe 11:26 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2025 Perşembe 11:57
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Fenerbahçe derbisi açıklaması! "Toplumu germeye gerek yok"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk anlaşmasında açıklamalarda bulundu. Özbek, sarı-kırmızılı ekibin 1 Aralık'ta Fenerbahçe ile oynayacağı derbi öncesi dikkat çeken ifadeler kullandı.

İŞTE DURSUN ÖZBEK'İN AÇIKLAMALARI

DERBİ YORUMU

"Türkiye'de ve dünyada büyük bir ilgiyle izlenecek derbi olacak. Bizlere, ülkemize yakışan, sakatlığı olmayan, dostluk içinde geçen bir derbi olmasını istiyorum."

"DERBİDE VAR VE HAKEMİN GEREKLİ İTİNAYI GÖSTERMESİNİ ARZU EDİYORUM"

"Hakem konusu TFF'nin işi. Bütün dünyada izlenen bir derbi olması nedeniyle gerekli atama yapılacaktır. Tartışmalara sebep olmayacak bir yönetim sergilenmesini arzu ediyorum. Hakem hataları dünyada her yerde oluyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçımızda da büyük hakem hatasıyla karşılaştık. Mümkün olduğu kadar az ve toplumların kabul edebileceği hataları görelim. VAR ve hakemin gerekli itinayı göstermesini arzu ediyorum."

"EDERSON KONUSUNUN ÖRNEKLERİ VAR"

"Ederson konusu TFF'nin işi. Örnekleri var. Onun dışında bir uygulamaya gideceklerini düşünmüyorum."

"HAKEM KARARLARI SONUCU ETKİLEDİ"

"Şampiyonlar Ligi'nde beklemediğimiz bir yenilgi aldık, hesabımız öyle değildi. İzleyenler görmüştür, sonucu etkileyen parametreler var. Milli maç aralarında takımların başına gelen sakatlık süreçleri etkili olmuştur. Takımda çok sayıda milli oyuncu olması ve bunların milli maçları... Sezon boyunca 70'ye yakın maç oynanıyor. Sakatlıklar oluyor, Galatasaray da bundan nasibini aldı. Sakatlıklar sonucu etkiledi. Önemli faktörlerden biri de maçın hakeminin verdiği kararlardı! Maçta ve sonrasında tekrar izleyerek verilen kararların neticeye etki ettiği çok net görülüyor."

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ARZU ETTİĞİMİZ YERE ULAŞACAĞIZ"

"Bahis cezasının da Şampiyonlar Ligi'ndeki maça etkisi oldu. Bunları bahane olarak söylemiyorum. İlk 8 hedefimiz vardı. Galatasaray'ı en yüksek seviyeye taşıyacağız. Kimse endişe etmesin. 3 maçta gereken puanları toplamayı hedefliyoruz. Takıma güveniyorum, Şampiyonlar Ligi'nde bizi arzu ettiğimiz yere taşıyacaklar."

"DERBİ ÖNCESİ GERGİNLİĞE GEREK YOK"

"Derbi atmosferi sakin geçiyor, toplumu germeye gerek yok. Uzun bir maraton, ligde çok maç var. Gerginlik sadece kulüpleri değil, toplumu geriyor. Buna gerek yok. İnşallah bu şekilde devam eder. Maç sırasında da gerginlik olmamasını arzu ediyorum. Bizim davranış şeklimiz bu şekilde ve böyle devam edeceğiz."

"TRANSFERDE SESSİZ AMA NİTELİKLİ ÇALIŞIYORUZ"

"Transfer dönemine az bir zaman kaldı. Konuyu her gün kendi içimizde tartışıyoruz. Scout ekibi ile de çalışmalar devam ediyor. Devre arasına kadar açıklama yapmayı düşünmüyoruz. Bu dönemde yapılan açıklamalar zaman zaman kulübüne olur. Sessiz ama nitelikli bir transfer dönemine çalışıyoruz. Hocamızın taleplerini yerine getireceğiz."

