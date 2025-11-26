CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Yine aynı kabus

Yine aynı kabus

Aslan, Belçika takımlarına karşı oynadığı 9. maçta kazanamadı. G.Saray, US Gilloise önünde de galip gelemedi ve şanssızlığını yine sonlandıramadı

Giriş Tarihi: 26 Kasım 2025 Çarşamba 06:50
Temsilcimiz Galatasaray'ın Avrupa kupalarında Belçika ekiplerine karşı şanssızlığı dünkü maçta da sona ermedi. Cimbom, dün akşam Şampiyonlar Ligi beşinci haftasında oynadığı US Gilloise mücadelesiyle birlikte Belçika takımlarıyla toplamda 9. kez karşı karşıya gelmiş oldu. US Gilloise önünde kritik 90 dakikada galip gelemeyen sarı-kırmızılılar, Belçika temsilcilerine karşı 5. kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Temsilcimizin Belçikalı rakiplerine karşı hiç galibiyeti bulunmuyor. Aslan bu ülkenin takımlarına karşı 5 yenilginin yanısıra 4 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Ayrıca Galatasaray söz konusu 9 karşılaşmada kalesinde tam 18 gol görürken rakip fileleri ise sadece 5 kez havalandırabildi.

YUNUS AKGÜN'DEN DESTEK

Sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayan Yunus Akgün, arkadaşlarını yalnız bırakmadı. RAMS Park'ta karşılaşmayı takip eden Yunus, maç öncesinde soyunma odasına inerek arkadaşlarına başarılar diledi. Milli yıldız, maç öncesi zemine de çıktı.

HAGİ TRİBÜNDE İZLEDİ

Galatasaray'ın efsane ismi Gheorghe Hagi, dünkü US Gilloise maçını RAMS Park'ta izledi. Hagi'ye maç öncesinde stada giriş yaparken sarı-kırmızılı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Hagi, Galatasaraylı yöneticilerle de bir araya geldi.

KAPALI GİŞE

Sarı kırmızılı taraftarlar, Belçija ekibi US Gilloise karşısında takımlarını yalnız bırakmadı. RAMS Park'ta tüm tribünler doldu. Galatasaray tribünler maçın başından sonuna kadar müthiş bir destekle takımlarına itici güç oldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde tüm maçlarda kapalı gişe yaptı. Dün oynanan maçta da tribünlerde harika bir atmosfer vardı.

JAKOBS ŞANSSIZLIĞI

Cimbom'da İsmail Jakobs ilk 11'de yer aldı. G.Birliği maçında riske edilmeyen Senegalli sol bek, US Gilloise karşısında forma giydi. Ancak Jakobs sakatlığı nedeniyle 53'te çıkmak zorunda kaldı. Deneyimli ismin Fenerbahçe maçında olup olmayacağı daha sonra netleşecek.

İKİNCİ KEZ KAZANDILAR

Belçika temsilcisi US Gilloise, İstanbul'da ikinci kez kazandı. 2023- 24'te Konferans Ligi'nde ve 2024- 25'te Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile karşılaşan Belçika ekibi, 1 yenilgi, 1 galibiyet almıştı. US Gilloise dün de Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a karşı kazandı.

